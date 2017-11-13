القبض على 80 متهماً بتجارة المخدرات في عملية "عيون ترصد"

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على أهمية الدور الذي تضطلع به شرطة دبي في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، ومضيها في تنفيذ الاستراتيجيات العميقة لوزارة الداخلية، ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتصدي لانتشار المخدرات في العالم، وحرصها على حماية المجتمع الإماراتي من تبعات تفشي هذا الوباء بين الأبناء خاصة، وعلى نحو يجسد أهداف القيادة في توفير الأمن والاستقرار المجتمعي لهذا الوطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، ونوربرت درودة، رئيس المكتب الاتحادي للجمارك الجنائية الألمانية، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعميد جمال سالم الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الادارية والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإضافة للعديد من الضباط مديري الإدارات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وبعد ترحيب اللواء عبد الله المري في مستهل المؤتمر بنوربرت درودة رئيس المكتب الاتحادي للجمارك الجنائية الألمانية ومرافقيه، أشار إلى أن العملية التي يعقد لأجلها المؤتمر وقد أطلق عليها اسم "عيون ترصد"، حظيت وعلى مدى عامين كاملين باهتمام ومتابعة شخصية من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي لمختلف التفاصيل، وتحركات فريق العمل، مؤكداً أنها تعد من أهم عمليات التعاون الدولي لشرطة دبي في مكافحة المخدرات في العامين الماضيين وذلك للمساهمة الميدانية الفاعلة والدور الهام والمباشر الذي قامت في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حيث وفرت لضابط الارتباط الألماني معلومات استخباراتية عن عدد كبير من الأشخاص الذين يمارسون وبالخفاء نشاطات إجرامية تتصل بالمخدرات في سبع دول أوربية هي: ألمانيا والدانمارك وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا.

وقال القائد العام لشرطة دبي إن الخيوط الأولى للعملية بدأت بالظهور منتصف مايو 2016 بعد توفر كم كبير من المعلومات المؤكدة لدى الجهات المختصة بإدارة المكافحة الدولية في شرطة دبي عن نشاطات إجرامية مشبوهة تتصل بتهريب المخدرات يقوم بها أفراد وعصابات ناشطة في هذا المجال، فتم التواصل مع ضابط الارتباط الألماني بهذا الشأن، وتم عقدت اجتماعات عمل عديدة ومطولة ما بين الجانبين، استعرض فيها الطرفان تحليل المعلومات التي كانت تتوفر تباعاً لدى شرطة دبي، كما تم لاحقاً تحديد الخطوات اللازمة لتسديد الضربة المباشرة والقاضية لأولئك المتورطين بالاتجار والتهريب والترويج للمخدرات في بلدانهم وخارج تلك البلدان ايضاً.

وأثنى اللواء المري على ضابط الارتباط الألماني بدبي لتجاوبه، وسرعة تحركه بإخطار السلطات الألمانية المختصة بجميع التفاصيل، مما أدى إلى إلقاء القبض على 80 متهماً في الدول المشار إليها، والتمكن من ضبط 2 طن من المخدرات ذات أنواع مختلفة منها: الكوكايين والهيروين والميثامفيتامينات والقات.

ومن جانبه توجه نوربرت درودة رئيس المكتب الاتحادي للجمارك الجنائية الألمانية إلى شرطة دبي بالشكر على دورها في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، مؤكداً عمق العلاقات البينية ما بين دولة الإمارات والسلطات الألمانية في مجال مكافحة الجريمة، وأهمية التزام شرطة دبي في هذا الجانب، معرباً عن إعجابه بما تبذله دولة الإمارات عموماً وشرطة دبي على وجه الخصوص من جهود جادة ومخلصة للحد من انتشار المخدرات في العالم.

وأوضح نوربرت درودة أنه في الوقت الذي تتعامل فيه شرطة دبي بحزم مطلق مع تهريب المخدرات إلى الدولة من أجل حماية المجتمع، وكل من يقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن شرطة دبي قد أخذت على عاتقها كذلك مكافحة تهريب المخدرات العابر من الدولة إلى وجهات دولية أخرى، مستعينة على ذلك بأحدث التقنيات للكشف عن أية مواد مخدرة أو غيرها من المواد الممنوع تداولها كالمتفجرات والأسلحة والذخائر، هذا علاوة على ما تقوم به من إعداد جاد لكوادرها لتأهيلهم أحسن تأهيل في الكشف عن المخدرات ومكافحتها، وما تبديه من حرص على التنسيق وبأكمل صوره مع شركائها الدوليين من أجل حماية حدودها، والتصدي لمختلف أنواع الجرائم العابرة للأوطان.

في نهاية المؤتمر توجه قائد عام شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري لضيفه بالشكر على حضوره ومشاركته في المؤتمر، مؤكداً على أهمية تعاون دولة الإمارات وتكاتفها مع المجتمع الدولي ممثلاً بجهاته الرسمية المختصة، في مواجهة أي نشاط إجرامي يتصل بتجارة وتهريب وترويج المخدرات.