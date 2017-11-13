حمدان بن محمد يُصدر قرارين بتعيين مديرَين تنفيذيين في دبي للثقافة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراري المجلس رقمي (60)، و(61) لسنة 2017 بتعيين مديرَين تنفيذيين في هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ونصّ القرار رقم (60) لسنة 2017 على تعيين سعيد محمد علي النابوده السويدي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

فيما نصّ القرار رقم (61) لسنة 2017 على نقل محمد سعيد محمد ناصر المنصوري، من مكتب سمو ولي عهد دبي إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتعيّنه مُديراً تنفيذياً لقطاع العمليّات المُسانِدة بالهيئة، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2017، ويُنشر في الجريدة الرسمية.