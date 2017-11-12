محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد في معرض دبي للطيران

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في معرض دبي الدولي للطيران أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور الدولي الكثيف في معرض دبي الدولي للطيران في دورته الـ 15.. معرباً سموه عن ثقته بتحقيق هذا المعرض الدولي الذي تستضيفه دبي مرة كل عامين النجاح المنشود اقتصاديا وسياحا وثقافيا .. واعتبره سموه حدثا عالميا بامتياز بات من الفعاليات والأحداث الاقتصادية والسياحية المميزة في الدولة.