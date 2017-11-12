عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بتشكيله الجديد

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس في أبوظبي الاجتماع السابع عشر للمجلس بعد إعادة تشكيله استناداً إلى التعديل الوزاري الأخير.

وشهد المجلس تعيين أعضاء جدد كممثلين لجهات اتحادية محل أعضاء سابقين من ذات المؤسسة المعنية بالإضافة إلى تعيين أعضاء جدد يمثلون جهات اتحادية جديدة تنضم للمجلس.

وضمت قائمة الجهات الاتحادية التي شملتها التغييرات وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بممثليها الجدد وهم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بالإضافة إلى تعيين أعضاء جدد وهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خالص شكره للأعضاء السابقين وهم معالي صقر بن غباش سعيد غباش ومعالي نجلاء بنت محمد العور ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس على جهودهم الملموسة في الإنجازات التي حققها المجلس منذ إنشائه مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستحمل المزيد من الإنجازات والمشاريع الوطنية الفاعلة للمجلس.

ونظراً لارتباط آليات عمل المجلس بشكل وثيق وانعكاسها على كل مرحلة من مراحل حياة الفرد من التعليم المبكر وحتى سوق العمل مروراً بالتعليم العام والعالي .. أصدر مجلس التعليم والموارد البشرية حزمة من التوصيات خلال المرحلة الماضية.

ومن أبرز هذه التوصيات رفع مذكرة لإعداد قانون الطفولة المبكرة منذ الولادة حتى ست سنوات حيث يعد هذا القانون هام للغاية لما فيه من استثمار لمرحلة الطفولة المبكرة الأمر الذي يعود على الدول بفوائد عديدة فبرامج التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تمنع حدوث أي فجوات في تطور الأطفال فدراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى أن الأطفال الذين يحصلون على التعليم المبكر يتفوقون على أقرانهم في التقييمات الدولية في الرياضيات كما أظهرت الدراسات أن التحاق الأطفال ببرامج التعليم المبكر تعزز من فرصهم في التخرج من المرحلة الثانوية.

كما أوصى المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العام من أجل تعميم مفهوم المدرسة المجتمعية على جميع مدارس الدولة حيث صممت هذه المدارس بناءً على مبدأ التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري الراسخ في دولة الإمارات.

وتتمثل أهداف المدرسة المجتمعية في الاستفادة من البنية التحتية للمدارس وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها عن طريق تنظيم فعاليات تتناسب مع احتياجات كل فئة من المجتمع بعد انتهاء ساعات الدوام المدرس وخلق بيئة إيجابية للطلبة وأولياء أمورهم وتقوية أواصر العلاقات الأسرية وبناء مواهب الطلبة ودعم مكانة المدرسة كنقطة ارتكاز لتحفيز الابداع والابتكار لدى الطلبة وإذكاء روح المنافسة لديهم.

وكانت مدرسة فاطمة بنت مبارك في رأس الخيمة الأولى في تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية حيث حقق المشروع نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء أمورهم.

كما أكد المجلس على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تسعى لتأهيل جيل المستقبل ودعم التنمية المستقبلية المستدامة بالدرجة الأولى.

وتقوم الاستراتيجية على محاور أساسية هي الارتقاء بجودة التعليم العالي ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ودعم الابتكار ومهارات المستقبل.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على بناء جيل جديد من الخريجين يتصفون بتخصصهم في قطاعات حيوية لبناء اقتصاد معرفي ومؤهلين بالمهارات الفنية والعملية وقادرين على التنافس في سوق العمل العام والخاص وقادرين على التفكير النقدي والعمل المبتكر والريادي ومتمسكين بقيمهم وهويتم الوطنية وملتزمين بأخلاقيات العمل وقيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى.

وأوصى المجلس بالبدء في تطبيق نظام العمل عن بعد بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لإرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني.

وتتمثل أهداف هذه المبادرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز آليات جذب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والتمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المبدعة ودعم بناء اقتصاد تنافسي قوي وسوق عمل ممكّن وجاذب للكفاءات وضمان استدامة عملية التنمية.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل الموقعين على مذكرة تفاهم التي أبرمت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توفير عدد من فرص العمل عن بعد للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في "بوابة توطين " التي توفر من خلالها الوزارة برامج التوظيف والإرشاد المهني والتوجيه والتدريب.

وكان مجلس التعليم والموارد البشرية قد عقد 17 اجتماعاً منذ إنشائه أسفرت عن تقديم 83 توصية ومراجعة واعتماد 22 سياسة وإطلاق 7 مبادرات ودراسات.

ومع التشكيل الجديد .. جدد مجلس التعليم والموارد البشرية التزامه باستكمال جهوده الهادفة لمواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.

وتناول الاجتماع السابع عشر لمجلس التعليم والموارد البشرية عدة مواضيع تم طرحها من قبل جهات حكومية.

واطلع المجلس على مبادرتين استراتيجيتين استعرضهما معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وتمثلت المبادرة الأولى في مشروع قانون "التأمين ضد التعطل" .. وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن مشروع القانون " يغطي العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والعمالة الوافدة التي تتمتع بالمعرفة وذلك وفقا لضوابط ونسب محددة سواء للاشتراك أو للتعويض.

وأشار إلى أن المشروع يدعم جهود التوطين في القطاع الخاص من خلال تشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع وجذب أفضل الكفاءات من العمالة الوافدة إلى سوق العمل والحفاظ عليها بما يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي إلى جانب ضمان استمرارية دخل العامل لتوفير الحياة الكريمة له في أوقات تعطله وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتتمثل المبادرة الأخرى في مشروع صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية.

ويدعم الصندوق أهداف رؤية الإمارات 2021 من خلال التركيز على توظيف المواطنين وزيادة تنافسيتهم وتأهيلهم لشغل أدوار قيادية بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يواكب تحولات سوق العمل المتغير.

ويتضمن الصندوق برامج تستهدف دعم المواطنين العاطلين عن العمل وتوفير وظائف لهم في القطاع الخاص وكذلك دعم المواطنين الجدد في سوق العمل إضافة إلى تمكين رواد الأعمال الذين يرغبون في إنشاء مشاريع تجارية جديدة.

كما استعرض مجلس التعليم والموارد البشرية قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 بإنشاء دور حضانة بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الذي نص على انشاء حضانات ملحقة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات في تلك الجهات بشرط أن يبلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أو أن يبلغ عدد أطفال العاملات 20 طفل من الفئة العمرية "صفر - 4 سنوات".

واستعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام تقريرا عن مستجدات هذه الحضانات شمل مدى التزام المؤسسات الحكومية في الدولة بهذا القرار كما لخص التقرير الخدمات التي تقدمها هذه الحضانات والخدمات البديلة في حال عدم وجود الحضانات وأسباب عدم توفر الحضانات في الجهات الحكومية التي لم تطبق القرار.

وقدم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة مقترحاً عن تحفيز التنوع في دول الابتعاث لتشمل دول مثل روسيا والصين وفرنسا وغيرها والتنويع في جهات الابتعاث لدى الطلبة المقبلين على الدراسة في الخارج.

ويأتي هذا المقترح بناءً على دراسة حصر وجه المجلس بالقيام بها حيث تم رصد أعداد الطلبة المبتعثين وفرزها وفقاً لنسب تواجدهم في قائمة دول الابتعاث المعتمدة لدى الوزارة على مدى السنوات الماضية ليتبين بعد المعاينة تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كوجهات تحتضن النسب الأكبر من الطلبة المبتعثين في حين تتوزع النسبة القليلة المتبقية على باقي دول الابتعاث.

ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق التوازن بما يساهم في توسعة تجربة الطلبة المبتعثين ويضمن بناء الكفاءات الوطنية اللازمة تماشياً مع احتياجات الدولة وتأهيل هذه الكوادر الإماراتية بالمهارات المتقدمة والمستقبلية التي تتطلبها مرحلة التوجه نحو الاقتصاد التنافسي والمبني على المعرفة.

حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والدكتور عبدالله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.