حصة بوحميد ترأس وفد الدولة في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

ترأسّت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية السابعة والثّلاثين،الذي يعقد في الفترة 12-14 من الشهر الحالي، في دولة الكويت الشقيقة.

يناقش المجلس خلال انعقاده عدة مواضيع من بينها عرض ومناقشة بنود مشروع جدول الأعمال، وعرض تقرير"فئة المسنين في المنطقة العربية"الاتجاهات والتوقعات"، بالإضافة إلى مناقشـة مشاريع القرارات.



وتتناول بنود اجتماع المجلس، الإعداد للدورة 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية في مارس2018، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في 2019م، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة الأفريقية العربية الرابعة، والتحضير للقمة الأفريقية العربية الخامسة في الرياض في2018م، ومناقشة تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية للدول الأعضاء للعام2018.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة2030.