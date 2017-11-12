اخُـوي مْحَمّـد.. كلمته ما تنثني (قول وفعل)

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قصيدة إخاء وعرفان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان «اخُوي مْحَمّد»، نشرها سموه أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ولاقت استقبالاً كبيراً وتفاعلاً تستحقه بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يزال مرتادوها يتداولون القصيدة الجديدة، ويحتفون بجمالياتها وعمق معانيها.

جاءت القصيدة حسنة الديباجة أخّاذة الفكرة، بما توافر لها من دقة في النظم، وصدق في إبداء المشاعر، والاحتفاء بتعاضد الرجال.

وقد انطوت قصيدة «اخوي محمد» على فنيات عالية، عززت جماليات القصيدة التي يشير فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى مناقب أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوصفه قدوة حين يكون فارس «قول وفعل».

الأبيات التي تتجلى فيها الجزالة وقوة السبك تعدد خصال وسجايا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونبل أخلاقه، فيصفه سموه بالسند و«العزوة» في سود الليالي، وأنه في الملمات حمّال صعاب، وهو الأمر الذي برهنت عليه الظروف وأخبرت به التجربة.حيث يقول سموه في القصيدة:

والرجال أنواع والوقفة سجال

حد يرهيها وحد منها يفل

إلى أن يقول سموه:

ذاك أخوي محمد اللي يوم قال

كلمته ما تنثني «قول وفعل»

كما يقول سموه:

والله إنك يوم صكات الحبال

سيف يمنى حدك رهيف النصل

ويتواصل البناء الشعري المتناسق إلى أن يقول:

كم للدوله نقل كتفك وشال

إن خلص فرضك تليته بالنفل

وتأتي القصيدة في ظروف مفصلية تمر بها أمتنا، ولا بد فيها من وحدة الصف وتماسك الأخيار لمواجهة الشرور، سداً للثغرات وحماية للحمى، ولهذا تشير القصيدة إلى وقفة جنود الإمارات في ساحات الوغى رجالاً أشاوس، تحولوا إلى مضرب أمثال في الثبات. ومن هنا يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:

يحفظ الله بلادنا من شين فال

ينعمون شعوبها في طيب ظل

ويحفظ الله في ميادين القتال

جندنا لي ردوا العلم العدل

وللملك سلمان وقفات الجبال

ما توفيه القصايد والجمل

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