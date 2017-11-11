محمد بن زايد يهدي محمد بن راشد قصيدة "أخوي محمد"

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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اهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "أخوي محمد".

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