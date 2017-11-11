محمد بن زايد يهدي محمد بن راشد قصيدة "أخوي محمد"

اهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "أخوي محمد".
اهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "أخوي محمد".
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اهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد
أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد
تعرض متهم من جنسية عربية لواقعة ضرب من متهم آخر أثناء إحدى الجلسات التي نظرتها محكمة أبوظبي الاتحادية، ليقرر قاضي
قرر عدد من الممتعضين بسبب اختفاء اسم دولتهم من خرائط العالم، الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء
عقد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع اجتماعاً برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء الجائزة، تم خلاله اعتماد 18 مرشحاً
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ظهر اليوم، جانبا من فعاليات وأعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات
انطلقت فعاليات تكريم المبرمج المواطن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم وحميد القطامي رئيس مجلس هيئة الصحة بدبي و معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعيد الطاير رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.
حصلت دولة الإمارات على الاعتماد الكندي الماسي لجميع المراكز التخصصية بطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بـشرطة الشارقة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من إحباط مخطط لبيع وترويج كمية من المخدرات من مخدر الهيروين
لم تتقاعس مُواطنة عن محاولاتها العثور على صاحب هاتف متحرك عثرت عليها أثناء قضائها رحلـة سياحية في جمهورية النمسا، خاصة بعد أن علمت أن الهاتف يعود لشخص خليجي،
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي – "رعاه الله"،