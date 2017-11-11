شرطة دبي تساعد شاباً على التخلص من رهاب السفر بالطائرات

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد المجتمع، لبت الإدارة العامة لأمن المطارات طلباً بمساعدة شاب للتخلص من حالة الرهاب التي يعاني منها جراء الدخول إلى المطارات والسفر بالطائرات، فأصدرت له تصريحاً خاصاً لدخول مطار دبي الدولي والتجول داخله وساندته في التعايش داخل أجواء المطار، والالتقاء بالمسافرين والحديث معهم حول متعة الصعود إلى الطائرة والسفر.

وأوضح العميد عبد الله حسين خان، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، أن الشاب تقدم إلى شرطة دبي بطلب مساعدته على الدخول إلى مطار دبي الدولي والتجول داخله والاقتراب من الطائرات بمساعدتهم، مرفقاً تقريراً طبياً من الجهات المختصة حول "حالة الرهاب" التي يعاني منها، وتوصية الأطباء له بالدخول إلى المطار والتجول فيه لمعايشة الواقع وتجاوز هذه الحالة ومساندته في العلاج.

وأضاف أن الإدارة العامة لأمن المطارات، وفي إطار توجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي للعمل على إسعاد المجتمع، استقبلت الشاب وأصدرت له تصريحاً خاصاً للدخول إلى كافة مرافق المطار التي تقع ضمن اختصاص الشرطة ومكنته من الحديث إلى العاملين في المطار والمسافرين والتجول في السوق الحرة ووفرت له أجواءً إيجابية لإثراء تجربته وتجاوز حالة الرهاب.

ولفت إلى أن التقرير الطبي بين أن الشاب يعاني من حالة خوف من الموت جراء وفاة والدته التي كان يتعلق بها بشكل كبير جداً ولذلك يخشى الاقتراب من بعض الأماكن ومنها المطارات والصعود إلى الطائرات.

واستقبل العميد عبد الله حسين خان الشاب في مكتبه بمطار دبي الدولي، بعد الجولة التي قام بها في المطار وتحدث معه حول آليات العمل ودور شرطة دبي الأمني والمجتمعي، وتبادل معه الأحاديث الودية، وبدوره أبدى الشاب سعادته البالغة من استجابة شرطة دبي لطلبه في السماح له بالدخول إلى المطار وتشجيعه على الاقتراب من الطائرات والتعايش مع حركة المسافرين.