اعتماد أسماء الفائزين بجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

عقد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع اجتماعاً برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء الجائزة، تم خلاله اعتماد 18 مرشحاً من لجنة التحكيم الدولية للمجلس لتحديد واعتماد الفائزين، الذين سيتم الاعلان عنهم في 20 من نوفمبر الحالي، تزامنا مع موعد انطلاق الدورة الرابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2017 .

وقالت السيدة ليلى فريدون، أمين عام الجائزة : إنه تم رفع عدد 82 مشاركة من قِبل اللجنة الفنية الاستشارية لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، إلى لجنة التحكيم الدولية والمشكّلة من متخصصين وخبراء بارزين في مجالات إدارة المشاريع، وقد أسفر تقييم اللجنة عن ترشيح 18 مشاركة ورفعها لمجلس أمناء الجائزة لتحديد واعتماد أسماء الفائزين، بواقع ثلاثة مرشحين عن كل فئة من فئات الجائزة الست، وإن مجلس الأمناء للجائزة اعتمد الفائزين بواقع فائز عن كل فئة، مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى جعل دبي مركزًا دوليًا لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع وتشجيع الابتكار في هذى المجال، وإن الجائزة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى قرابة مليوني درهم "550 ألف دولار"، وتسعى إلى إضافة أفق جديد نحو الانطلاق المبتكر لقطاع الأعمال في منطقة الخليج.

فئات الجائزة

وأضافت: إن الجائزة تتوزع على ثلاث فئات، الفئة الفردية ويبلغ مجموع جوائزها 60 ألف دولار، وتنقسم إلى قسمين الأولى جائزة مدير مشاريع مبتكر وقيمتها 30 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، والثانية هي جائزة مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، وقيمتها 30 ألف دولار، وتعمل محاورها على إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة استراتيجية وحكومة محافظ المشاريع، وإدارة أداء مكتب إدارة المشاريع، وإدارة التواصل، وإدارة الموارد، فضلا عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع.

وأوضحت فريدون، أن الفئة الثانية هي فئة الفريق المبتكر، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف دولار، وتغطي هذه الفئة أربعة مجالات، هي إدارة التواصل، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة تكامل المشروع، وأن الفئة الثالثة من الجائزة خُصصت للأفكار المبتكرة في المؤسسات، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 ألف دولار، وتنقسم إلى ثلاثة اقسام، الأولى جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع وقيمتها 100 ألف دولار، وتضم محاورها، إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، والثانية جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة البرامج بقيمة 150 ألف دولار، وتتوزع محاورها على إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وحوكمة برامج المشاريع، والتوافق الاستراتيجي للبرامج وإدارة المنافع، أما الجائزة الثالثة فهي جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع بقيمة 200 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة استراتيجية وحوكمة محافظ المشاريع، وأداء محافظ المشاريع.