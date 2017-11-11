شرطة دبي تحصد جائزة أفضل فريق ابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للجودة الشاملة، جائزة أفضل فريق مبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017، وذلك في حفل نظمته الجمعية الأمريكية للجودة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فندق دوست بدبي، بحضور سعادة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، وسعادة علي إبراهيم محمد إسماعيل نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والسيد مارك أولسون المدير العالمي للجمعية الأمريكية للجودة للمنتجات والبرامج.

وأكد سعادة اللواء العبيدلي أن هذا الفوز جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة منذ ما يزيد على 18 عاما حين أنشأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إدارة الجودة الشاملة، تلتها تعديلات هيكلية واستحداث آليات وتطبيق برامج من خلال سلسلة من القرارات القيادية الجريئة التي تجني القيادة ثمارها اليوم.

وقال اللواء العبيدلي إن القيادة العامة لشرطة دبي طالما شجعت الأفكار الجريئة، وتبنّت برامج رائدة وحديثة في سبيل الوصول إلى الفكرة التطويرية المبدعة، وطبقت الكثير من المستحدثات التي كانت تبدو حينها أفكارا لا تناسب الواقع.

وأعرب اللواء العبيدلي عن سعادتهم في شرطة دبي بالعلاقة المتينة التي تربطهم بالجمعية الأمريكية للجودة التي تمتاز بالكثير من التعاون البناء، وحرصهم في شرطة دبي على استمرارية التعاون لتطوير أساليب التفكير والسير قدما في العمل.

وبيّن أن شرطة دبي حرصت على ألا تكون قراراتنا استجابة لردود أفعال وقتية، بل وضعنا ضمن أولوياتنا أن تكون القرارات فعالة وقابلة للتطبيق والتنفيذ من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية، وذلك بعد فهم عميق لواقع العمل وإجراء الدراسات التحليلية والاستعانة بالخبرات المتخصصة للوصول إلى صياغة القرارات القيادية المناسبة.

وأكد في حديثه أن شرطة دبي وصلت إلى مستويات عالمية في مجال الابتكار، وحققت جوائز عالمية عديدة في هذا المجال من خلال عضويتها في منظمة الأفكار الأمريكية ومنظمة الأفكار البريطانية، وأن ذلك كان ناتجا عن المساهمات الفاعلة لموظفي شرطة دبي، وما حققته مشاركاتهم من قفزات نوعية سواء في مجال النمو في عدد الاقتراحات المقدمة سنويا، أو في مجال قوة المشاركات ومحاكاة التغير العالمي في أساليب الإدارة والأعمال.

وقدم في نهاية حديثه شكره الجزيل للقائمين على الحفل متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

يُذكر أن مركز الابتكار في الإدارة العامة للجودة الشاملة بشرطة دبي قد شارك في الدورة الأولى من جائزة فرق الابتكار للجمعية الأمريكية للجودة (ASQ) في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف أغسطس الماضي، ليدخلوا في منافسة مع عدد من الجهات والمؤسسات الأخرى، وتعزز الجمعية الأمريكية للجودة القدرة التنافسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، كما قامت بتطوير وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الجوهرية لتطوير قدرات الأعضاء وتعزيز مكانة المنطقة بتحسين الأداء فيها.