الرئيس الفرنسي يشيد بجهود شما المزروعي في دعم الشباب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دعم شباب دولة الإمارات، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر "الشباب لديهم الخيار بين الإيحاء بكراهية الآخرين، أو بناء عالم يتسع للجميع".

وعلّق ماكرون على صورة يقف فيها مع وزيرة الدولة لشؤون الشباب قائلاً "مع وزيرة الشباب شما المزروعي، التي جعلت دعم الشباب مهمتها اليومية" في إشارة إلى جهودها في دعم الشباب وجعلهم بناة للتسامح ونشر الخير، وبناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع.

وكان ماكرون قد تفاعل مع الشباب المشاركين في الحلقة الشبابية التي عقدت بعنوان "عصر الشباب" التي أقامها مجلس الإمارات للشباب ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الإماراتية والفرنسية.