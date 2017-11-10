الرئيس الفرنسي يشيد بجهود شما المزروعي في دعم الشباب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجهود معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دعم شباب دولة الإمارات، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر "الشباب لديهم الخيار بين الإيحاء بكراهية الآخرين، أو بناء عالم يتسع للجميع".
وعلّق ماكرون على صورة يقف فيها مع وزيرة الدولة لشؤون الشباب قائلاً "مع وزيرة الشباب شما المزروعي، التي جعلت دعم الشباب مهمتها اليومية" في إشارة إلى جهودها في دعم الشباب وجعلهم بناة للتسامح ونشر الخير، وبناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع.
#الرئيس_الفرنسي يشيد بجهود #شما_المزروعي في دعم الشبابhttps://t.co/4LJeQ1AfWY@emiratesyouth@shamma@EmmanuelMacron#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/p3EDtpaz9R— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2017
وكان ماكرون قد تفاعل مع الشباب المشاركين في الحلقة الشبابية التي عقدت بعنوان "عصر الشباب" التي أقامها مجلس الإمارات للشباب ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الفرنسي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الإماراتية والفرنسية.