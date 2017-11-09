توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي صباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

حالة البحر.. خفيف - متوسط الموج .. وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن 2 - 4 أقدام بالعمق وأعلى مد عند الساعة 16:47 وأدنى جزر عند الساعة 10:25.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 32 23 80 30.

دبي 33 24 85 40.

الشارقة 33 19 90 35.

عجمان 33 23 90 40.

أم القيوين 32 22 90 45.

رأس الخيمة 31 21 95 55.

الفجيرة 33 24 60 20 .

العين 34 20 90 20 .

ليوا 35 20 90 20 .

الرويس 32 21 75 35.

السلع 32 22 70 30 .

دلما 32 24 65 30.

طنب الصغرى 31 24 85 50.

طنب الكبرى 31 24 85 50 .

أبوموسى 32 25 90 45 .