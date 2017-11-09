ماكرون: الإمارات من أكبر حلفائنا في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر حلفاء الجمهورية في المنطقة، وأن وجود قاعدة عسكرية فرنسية متمركزة في العاصمة أبوظبي هو دليل على تمسك الجمهورية بالتزاماتها تجاه حلفائها.



جاء ذلك في خطاب ألقاه إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقوات الفرنسية في القاعدة البحرية العسكرية بأبوظبي اليوم الخميس، ضمن أعمال اليوم الثاني من زيارته للإمارات، حيث أعرب عن شكره للدولة على استضافتها للقوات الفرنسية على أراضيها.



وكان الرئيس الفرنسي قد شهد أمس الأربعاء افتتاح متحف اللوفر أبوظبى، الذى يعد تتويجاً لواحد من أهم مشروعات التعاون المشترك بين فرنسا والإمارات، أمس الأربعاء، بحضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، دشن أول قاعدة عسكرية بحرية دائمة في أبوظبي تحمل مسمى "معسكر السلام"، عام 2009.