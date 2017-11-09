إغلاق مسار القادمين من عجمان باتجاه الشارقة بشارع المنتزه

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها بصدد إغلاق جزئي لشارع المنتزه لمسار القادمين من إمارة عجمان بإتجاه الشارقة، بدءًا من صباح الجمعة الموافق10 نوفمبر الجاري وحتى30 إبريل من عام 2018 القادم، وذلك استكمالاً لخطة الهيئة الهادفة لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة.

وقد وضعت الهيئة خطة زمنية لتطوير عدد من شوارع وطرق الإمارة وإنشاء شبكات طرق حديثة ومتطورة وبنية تحتية تتواكب مع النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الشارقة حالياً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير شبكات طرق متطورة تلبي احتياجات جميع القاطنين على أرض الإمارة دون أي معوقات، لا سيما أن الشارقة باتت قبلة للسياحة والإقامة والعمل لما تتمتع به من مقومات طبيعية وتنموية جاذبة، ومن هذه الشوارع شارع المنتزة الذي سيتم إغلاق مسار القادمين من عجمان بإتجاه الشارقة خلال الفترة المذكورة لإجراء التطويرات اللازمة.

و حرصاً على سلامة المارة ومنع الاختناقات المرورية تم توفير طرق داخلية بديلة ومرصوفة ومهيئة بطول 3 كيلومترات، بدءا من ميدان المنتزه ومنطقة الرفاعة مروراً بشارع الشرق مع تثبيت إشارة ضوئية على شارع المنتزه للتحكم في الحركة المرورية بتوجيه حركة السير إلى الطريق البديل بمداخل ومخارج لكافة المناطق التي تمر بها، كما تم التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة عجمان للتنظيم دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

وقد دعت الهيئة الجمهور لاتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفادياً للإزدحام و الإختناقات المرورية، و ضرورة التواصل مع مهندس السلامة المرورية على الأرقام الموجودة في موق الأعمال في حال وجود أي استفسارات أو التواصل مع مركز الاتصال بالهيئة الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 600525252، متمنياً للجميع السلامة.