محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الأفغاني سبل تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - ظهر اليوم في قصر البحر - الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يزور البلاد حاليا لحضور افتتاح اللوفر أبوظبي.

ورحب سموه - في بداية اللقاء - بالرئيس الأفغاني وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء تعاون البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وعمليات دعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في هذا الصدد- أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تعزز جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني الصديق وستواصل دعم المجالات الإنسانية والتنموية خاصة في الجوانب التي تخدم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

من جانبه .. أعرب الرئيس الأفغاني عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة وما زالت في دعم الشعب الأفغاني ومساعدته في التغلب على الظروف الإنسانية التي يعاني منها من خلال البرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية المتنوعة التي تنفذها في العديد من المناطق.

كما قدم فخامة الرئيس الأفغاني تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي بما يمثله من منارة حضارية وثقافية وتاريخية في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء أيضا تناول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للرئيس الأفغاني.