ماكرون :اللوفر أبوظبي نضال ضد من يريد تدمير الإنسانية

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان متحف اللوفر أبوظبي ضد من يريد تدمير مضياً نريد أن نواجه الدمار الذي يسعى البعض لزرعه في العالم.

وهذا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح متحف اللوفر - أبوظبي:

- التفاؤل يعمنا في اللوفر أبوظبي مهما كانت التحديات

- اللوفر أبوظبي يجسد الجمال ويشع للعالم أجمع

 - نحرص على رعاية المتاحف واللوفر أبوظبي يتعدى الحدود

-  الجمال الفني يبني جسورا بين القارات

 - اللوفر أبوظبي يعني الكثير بالنسبة لفرنسا، وهو ملتقى العالمين الغربي والشرقي

- فرنسا تقف إلى جانب الإمارات بتصميمها وشجاعتها.

  - فرنسا تؤمن بأهمية التراث والحوار الحضاري.

-  فرنسا ستحارب كل أنواع الظلامية وستدافع عن الحضارات. المختلفة.

- اللوفر أبوظبي نضال ضد من يريد تدمير الإنسانية، ونريد أن نواجه الدمار الذي يسعى البعض لزرعه في العالم.

- إرادتنا الدفاع عن الجمال والمنطق والأخوة.

 

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