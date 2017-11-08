محمد بن راشد: اللوفر أبوظبي يحارب التطرف بالفن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، أن متحف اللوفر أبوظبي يمثل " قدرتنا على محاربة التطرف الفكري بالجمال الفني".

وقال سموه "نحييكم من أرض الإمارات ومن عاصمتنا أبوظبي.. عاصمة الثقافة والفن والإبداع.. نرحب بكم وبالعالم في متحف اللوفر الذي تضيفه أبوظبي للإرث الإنساني"

وهذا أبرز ما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال افتتاح متحف اللوفر - أبوظبي:

- نجتمع اليوم في قبة اللوفر أبوظبي.. قبة النور، في منطقة يحاول أصحاب الفكر الظلامي أن يرجعوا حضارتها إلى عصور الجهل والتخلف

- متحف اللوفر أبوظبي مفخرة ثقافية ومحطة فنية ستجمع الشرق والغرب ويمثل قدرتنا على محاربة الظلام بالنور ومحاربة الجهل بالفنون ومحاربة التطرف الفكري بالجمال الفني.

- متحف اللوفر رمز للتلاقي الفكري والإنساني وعنوان للتسامح والتواصل وندعو ليس فقط للحوار والتواصل بين الحضارات بل للتحالف بينها.. تحالف يحمي الحضارة الإنسانية من أعدائها.

- رسالة متحف اللوفر أبوظبي هو أن قوتنا كبشر في تواصلنا وتبادل ثقافاتنا وقوتنا في تلاقي العقول وتعارف الشعوب وتحالف الحضارات.

- أتوجه بالشكر للجمهورية الفرنسية ممثلة برئيسها إيمانويل ماكرون في دعم هذا المشروع الحضاري ليرى النور.

- باسمي وباسم شعب الإمارات وباسم دعاة الخير والسلام أشكر أخي محمد بن زايد الذي وقف خلف هذا المشروع ليدفع العالم حضاريا وثقافيا للأمام.

- هذا المشروع يمثل جزءا من إرث زايد الذي يحمله محمد بن زايد في قلبه.. إرث زايد في حب الإنسانية وخلق التقارب والتواصل بين البشر والحضارات.

- هذا المتحف يمثل أجمل ما في الشرق وما في الغرب وسيكون ملتقى لمحبي الفن والجمال والثقافة من كل أنحاء العالم.