افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الطرق الموازية في منطقة (جودلفين)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة الأولى من مشروع الطرق الموازية في منطقة (جودلفين) و تم إنجاز 60% من مشروع تقاطع الشيخ خليفة بن زايد مع الشيخ راشد بتكلفة اجمالية للمشروعين تبلغ 1.6 مليار درهم.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: إن مشروع الطرق الموازية بمرحلتيه الأولى والثانية يهدف إلى خفض الكثافة المرورية على شارع الشيخ زايد بين التقاطعين الأول والثاني بنسبة 15%. و التقاطع يختصر زمن الرحلة بين شارعي الشيخ زايد والخيل من 12 دقيقة إلى 2.5 دقيقة.