انتخاب إماراتية كأحد نائبي رئيس مؤتمر إعلان التبرعات لعام 2017

انتخبت الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية لعام 2017 بالإجماع مؤخراً، السكرتير الثالث في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حصة العتيبي، كأحد نائبي رئيس مؤتمر إعلان التبرعات لعام 2017.

وقد انتخبت الدول الأعضاء في المؤتمر الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة السفير زهراب مناتسكانيان رئيساً له، في حين انتخبوا إلى جانب ممثلة الإمارات حصة العتيبي، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير يورغن شولتز كنائباً للرئيس.

تحديد التمويل

وعلى ضوء انتخاب العتيبي لهذا المنصب الدولي، من المتوقع أن يقوم رئيس المؤتمر السفير مناتسكانيان بتكليفها بتيسير المناقشات الدولية في إطار عمل هذا المؤتمر، وذلك بهدف تحديد التمويل العام لعدد من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية لعام 2018.

ومن المتوقع أن تبدأ مناقشات مكتب رئاسة المؤتمر بشأن تنفيذ ولايته إعتباراً من مطلع شهر يناير من العام القادم.