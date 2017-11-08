محمد بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب لبنان بشأن التحديات والتدخلات الإقليمية التي تواجهه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان بشأن التحديات والتدخلات الاقليمية التي تواجهه وتعيق طريق البناء والتنمية فيه وتهدد سلامة وأمن شعبه الشقيق.

جاء ذلك لدى استقبال سموه أمس في قصر الشاطئ، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل.

ورحب سموه بزيارة الحريري وبحث معه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها. واطلع سموه على الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتطورات الأحداث فيها.

وتمنى سموه لسعد الحريري التوفيق والنجاح في سبيل خروج لبنان من محنته والسعي إلى تحقيق طموحات الشعب اللبناني في حياة كريمة وآمنة.

شكر

ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتباحث معه حول ما يواجه لبنان من تحديات، وعبر عن شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها الدائم على دعم لبنان في مختلف الظروف من أجل تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره.

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

تعيين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارين بتعيين كل من خليفة سالم المنصوري وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية، وحمد نخيرات العامري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للإسكان. أبوظبي - البيان