"دبي العالمي لإدارة المشاريع" يستقطب رعاة متميزين

استقطب منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في الفترة من 21-20 نوفمبر الجاري، عددا من الرعاة من قطاعات مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويمثل هؤلاء الرعاة شركات ومؤسسات اقتصادية وصناعية وتجارية وخدمية تتمتع بخبرات طويلة في مجالات عملها.

وقالت السيدة ليلى فريدون، مدير إدارة تنفيذي في مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع: "إن المنتدى حقق، منذ انطلاق دورته الأولى في العام 2014، نجاحات تمثلت في استقطاب العديد من مديري المشاريع والمختصين والوزراء والرعاة من مختلف دول ومن العالم. ويحمل المنتدى بدورته الرابعة لهذا العام شعار (نصنع الفرق)، الذي من المتوقع أن يُحدِثَ تأثيرا ووقعا كبيرين على خطط الشركات والمؤسسات الطموحة للعب دور محوري وأساسي في رسم وبلورة خريطة الاقتصاد العالمي مستقبلا."

وأضافت: "لقد حاز المنتدى بدورته الرابعة لهذا العام على ثمان رعايات من دبي للعقارات وهو الراعي الاستراتيجي، وشركة فالكن سيتي أند وندرز وهو الراعي البلاتيني، والراعي الذهبي وهو مجموعة الرستماني، وتقدمت كل من شركة آيكوم وشركة سيسترا كراعيين فضيين. فيما انضم رعاة آخرون مثل بارسونز وألستوم. وإن مشاركة العديد من الرعاة، الذين يمثلون شركات محلية وعالمية بارزة في مجال إدارة المشاريع في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سيثري هذه التجربة العالمية الرائدة، التي أصبحت تحقق النجاح تلو الآخر منذ الدورة الأولى.

وقال السيد سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز (الراعي البلاتيني للمنتدى): "كانت دبي قرية تتمتع بنشاط تجاري هادئ وصيد الأسماك، فأصبحت، في زمن قياسي، إحدى أهم المُدن العالمية المُعاصرة، التي يفتخر بها كل من يعيش على أرضها أو يزورها، إنها دبي، التي لا تزال تنمو بلا كلل ولا ملل حتى نالت إعجاب العالم لروحها الابتكارية التي لا تتوقف عن الإبداع في العطاء، مؤكدا أن دبي أعجوبة للعصر الحديث بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهي النموذج المثالي للتقدّم، وهي مدينة دائمة التطور تحت قيادة قوية ومُلهَمة وذات بصيرة عميقة ورؤية ثاقبة، مشيرا إلى أن إعجاب العالم المتزايد لدبي أدى إلى وجود تدفق مستمر ومتنام من الزوار والمغتربين السكّان، وأن إمارة دبي تحرص دائما على الابتكار بعيداَ عن طرق النجاح التقليدية لتفتح آفاقاً جديدة في جميع مجالات التنمية.



وأضاف: "إنّ مشروع (فالكن سيتي أوف وندرز) هو مشروع متقدّم يهدف إلى رسم مكانة مرموقة لدبي في قلوب وعقول سكان المشروع والعالم، وإن هذا هو المشروع الذي يكرّم البشرية من خلال احتضانه لمختلف الحضارات، وهو الذي سيُلهم الأجيال القادمة عن سماحة الروح الإنسانية التي يتمتع بها سكان الإمارات، وإن هذا هو المكان الذي سوف يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإنه تم تصميم (فالكن سيتي أوف وندرز) على هيئة الشعار الوطني، وهو الصقر بجناحيه الممتدّين ليرمز إلى روح القيادة والاعتزاز وصفات الامتياز التي سيجسدها، وإنّه مشروع مستقل يضم وجهات مختلفة منها السكنية والسياحية والترفيهية، التي تشكّلت وتبلورت لتلائم عجائب العالم القديم والحديث."

وقال السيد مروان الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني (الراعي الذهبي للمنتدى: "تفتخر مجموعة الرستماني بمشاركتها في هذا الحدث الهام حيث دأبت دبي وكذلك دولة الامارات، على تبني روح الابتكار علي كافة الأصعدة. ولطالما مضت دبي في تطبيق المشاريع الحيوية الكبيرة بكل ثقة وجدارة، حيث لاقت هذه المشاريع وعلي مدي السنوات نجاحا باهرا. وستظل دبي دوما سباقة في الابتكار والتقدم، والذي يجعلنا فخورين أن تكون مجموعة الرستماني جزءا من عملية البناء المستمرة."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آيكوم (الراعي الفضي): "نفتخر بإتاحة هذه الفرصة لنا لرعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته الرابعة والاستمرار بالعمل مع هيئة الطرق والمواصلات. وبصفتنا مؤسسة رائدة في مجال إدارة المشاريع، فنحن محظوظون في المشاركة في المشاريع العملاقة في المنطقة. إن المشاركة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تتيح لنا مشاركة خبراتنا مع الآخرين وذلك من خلال تبادل الأفكار المبدعة وذلك لتحسين الطريقة، التي تنفّذ من خلالها المشاريع في المنطقة. إن هذا المنتدى يبرز كحدث فريد أثبت قدرة القائمين عليه على اجتذاب قادة الأفكار من مختلف المجالات والقطاعات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص.

ومن سيسترا (الراعي الفضي)، قال فيصل شعبان، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط: "باعتبارنا خبراء عالميين في مجال إدارة مشاريع المتطورة للمواصلات العامة، فنحت نفتخر برعايتنا لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2017. إن خبرتنا المتخصصة في إدارة مشاريع النقل الجماعي والقطارات حول العالم تمنحنا رؤية ثاقبة في تطبيق أفضل الممارسات وأرقى الأفكار. إن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يقدّم منصة مهمة لتكوين علاقات عمل وتبادل الأفكار مع خبراء هذا المجال."

وقال جاري آدامز، رئيس شركة بارسونز الشرق الأوسط: "باعتبارها مؤسسة رائدة في إدارة المشاريع، فإن بارسونز سعيدة بتقديم الدعم لهيئة الطرق والمواصلات في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته الرابعة. ونحن بدأنا بدعم الحدث منذ انطلاقه لأنه يشكّل فرصة رائعة للقاء عدد من المتعاملين ونظرائنا في نفس المجال بالإضافة إلى أن هذا المنتدى يتيح الفرصة لنا لتعزيز الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع.