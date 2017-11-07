محمد بن راشد: لا تنمية بدون كتاب.. ولا قوة لنا بلا معرفة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماعا لمجلس الوزراء في قلب معرض الشارقة للكتاب.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من معرض الشارقة للكتاب ومن وسط ١.٥ مليون عنوان للمعرفة، ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة ٢٠١ مليار درهم حتى ٢٠٢١".

وأضاف سموه: "القراءة في الامارات مستمرة .. والتنمية في الامارات مستمرة .. هذه رسالتنا اليوم من المعرض .. ولا تنمية بدون كتاب .. ولا قوة لنا بلا معرفة".

وأردف سموه: "ميزانية العام المقبل ٥١ مليار خصصنا ٤٣٪ منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع .. ولا عجز في الميزانية .. ولا عجز عن بلوغ أهدافنا التنموية".

وأضاف سموه: "كما أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية اليوم .. لديهم مهام مستجدة .. ولدينا رؤية متجددة .. ولدى الشعب تطلعات".

واختتم سموه سلسلة تغريداته قائلا: "وبدأت حكومة المستقبل أولى اجتماعاتها اليوم من وسط ملايين الكتب .. شكري وتقديري لأخي الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على هذا الصرح وهذه التظاهرة".