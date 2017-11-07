محمد بن زايد يستقبل سعد الحريري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ دولة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل.

ورحب سموه في بداية اللقاء بزيارة دولة سعد الحريري وبحث معه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها.

واطلع سموه على الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتطورات الأحداث فيها، مؤكدا وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان بشأن التحديات والتدخلات الاقليمية التي تواجهه وتعيق طريق البناء والتنمية فيه وتهدد سلامة وأمن شعبه الشقيق.

وتمنى سموه لدولة سعد الحريري التوفيق والنجاح في سبيل خروج لبنان من محنته والسعي إلى تحقيق طموحات الشعب اللبناني في حياة كريمة وآمنة.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتباحث معه حول ما يواجه لبنان من تحديات، وعبر عن شكره لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة وحرصها الدائم على دعم لبنان في مختلف الظروف من أجل تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره، وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.