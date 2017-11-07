مواقف مجانية لأصحاب الهمم بمنطقة أبراج بحيرات جميرا

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم في مجال التجارة والمشاريع والمطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا في دبي، لإدارة وتشغيل مواقف مركبات الزوار في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بهدف تنظيم المواقف في المنطقة التي باتت تشهد نسبة إشغال مرتفعة، إلى جانب توفير أكبر عدد ممكن من المواقف للمستخدمين.

وسيتم توفير عدد من المواقف المجانية مخصصة لأصحاب الهمم موزعة على مداخل المجمعات. وقعت الاتفاقية المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة.

وأوضحت ميثاء بن عدي أن المواقف في منطقة أبراج بحيرات جميرا سيتم تفعيلها على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال العام الجاري 2017 وتشمل 1936 موقفاً، تم تصنيفهم إلى مناطق مختلفة تدل عليها رموز معينة في اللوحات الإرشادية، وفقاً لمتطلبات المنطقة، على أن يتم تفعيل 460 موقفاً في المرحلة الثانية حتى عام 2020، مضيفة أنه لا توجد تصاريح موسمية خاصة بهذه المنطقة، حيث تتوفر مواقف للسكان ضمن المجمعات.

وأشارت إلى أن وسيلة دفع رسوم المواقف في المنطقة ستكون عبر وسائل الدفع الذكية، والتي تشمل الرسائل النصية القصيرة والتطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات، وذلك بحسب فئات ورسوم محددة لكل منطقة من السبت إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء، بحيث تتضمن مواقف بمداخل المجمعات ومواقف جانبية برسم 4 دراهم للساعة للواحدة، كما سيتم توفير مواقف مميزة بتعرفة 10 دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف بهما 3 ساعات، بالإضافة لذلك سيتم توفير مواقف أخرى بتعرفة 4 دراهم للساعة الواحدة ودون حد أقصى للوقوف فيها.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: تعد منطقة أبراج بحيرات الجميرا مجتمعاً نابضاً بالحياة، حيث يقطنها ويعمل فيها أكثر من 92،500 شخص كل يوم. وباعتبارنا المطور الرئيسي للمنطقة، نسعى باستمرار لتقديم حلول جديدة من شأنها إثراء الحياة اليومية لسكانها.