محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام لبلدية مدينة أبوظبي

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سيف بدر القبيسي مديرا عاما لبلدية مدينة أبوظبي.

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