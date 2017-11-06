أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سيف بدر القبيسي مديرا عاما لبلدية مدينة أبوظبي.
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ارتفاع عدد ضحايا احتراق مركبة بالشارقة إلى ثلاثة أشخاص
ارتفع عدد ضحايا احتراق مركبة بالشارقة إلى ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في العقد السادس من العمر، بعد انفجار أحد الإطارات واصطدام السيارة بحاجز إسمنتي على طريق مليحة، فيما حذرت شرطة الشارقة من تداول فيديو قام بتصويره أشخاص
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محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام لبلدية مدينة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سيف بدر القبيسي مديرا عاما لبلدية مدينة أبوظبي.
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الدفاع المدني يسيطر على حريق بفندق في أبوظبي
أنقذت فرق الدفاع المدني بأبوظبي 9 أشخاص من حريق اندلع في غرفة من الدور 14 بأحد الفنادق، تعرض ستة منهم إلى إصابات صنفت
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وفاة سائق حرقاً والشرطة تحذر من تداول فيديو يظهر المتوفى
توفي شخص حرقا داخل مركبته، بعد انفجار احد الإطارات و اصطدام السيارة بحاجز إسمنتي على طريق مليحة،فيما حذرت شرطة
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انعقاد منتدى الإعلام الإماراتي وسط حضور كبير
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي في مركز دبي التجاري العالمي في دبي، بمشاركة كافة مكونات القطاع الإعلامي في الدولة من قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والكُتّاب والمفكرين لمراجعة الأداء الإعلامي.
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عودة خدمة مترو دبي لوضعها الاعتيادي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عوده خدمة مترو دبي لوضعها الإعتيادي وذلك بعد اصلاح عطل فني في المترو بين محطتي
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنما باليوم الوطني
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس خوان كارلوس فاريلا رودريغيز
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منتدى الإعلام الإماراتي يناقش الأوضاع الاستثنائية للمنطقة
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنعقد اليوم
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محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله الرئيس
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ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس شركة سيمنز
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، أمس، جو
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سعود القاسمي وسيف بن زايد يعزيان أسرة الشهيد عبدالله الحوسني
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
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الذكاء الإصطناعي .. 5 خطوات تعزز ريادة الإمارات
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