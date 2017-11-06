محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير عام لبلدية مدينة أبوظبي

ارتفع عدد ضحايا احتراق مركبة بالشارقة إلى ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في العقد السادس من العمر، بعد انفجار أحد الإطارات واصطدام السيارة بحاجز إسمنتي على طريق مليحة، فيما حذرت شرطة الشارقة من تداول فيديو قام بتصويره أشخاص