عودة خدمة مترو دبي لوضعها الاعتيادي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عوده خدمة مترو دبي لوضعها الإعتيادي وذلك بعد اصلاح عطل فني في المترو بين محطتي أبراج بحيرات جميرا والامارات للصرافة.

وكانت الهيئة أفادت بوجود عطل في مترو دبي بين محطتي أبراج بحيرات جميرا والامارات للصرافة، وذلك نتيجة لخلل فني جاري التعامل معه.

وقالت الهيئة في حسابها على تويتر " تعتذر هئية الطرق والمواصلات لمستخدمي مترو دبي عن التأخر في خدمة المترو في الاتجاه من الراشدية إلى جبل علي وتحديدا بين محطتي ابراج بحيرات جميرا والإمارات العربية للصرافة، وذلك نتيجة لخلل فني جاري التعامل معه".

وأضافت أن فريق العمل يكثف جهوده لعودة الخدمة لوضعها الاعتيادي في اسرع وقت ممكن.

وتقدمت الهيئة بالشكر لمستخدمي المترو على تعاونهم مع فرق العمل في محطات وعربات مترو دبي.