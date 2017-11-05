"تنمية المجتمع" تستعرض أجهزة وتطبيقات ذكية لتمكين أصحاب الهمم

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض أكسبو أصحاب الهمم الذي يقام في الفترة 7-9نوفمبر 2017، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ، بمجموعة من الأجهزة المساندة والتطبيقات الذكية لتمكين وتأهيل أصحاب الهمم .

وتأتي مشاركة وزارة تنمية المجتمع في معرض أكسبو أصحاب الهمم الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، انعكاساً لتوجهاتها في توعية المجتمع نحو دور الوزارة في تأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم من العيش باستقرارية وتعزيزاً لمفهوم الدمج الشامل لهم، كما أن معرض أكسبو أصحاب الهمم يعتبر فرصة لالتقاء أصحاب الهمم بمجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم والاطلاع على أبرز مايقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تعنى بفئة أصحاب الهمم.

وأكدت الوزارة أن المعرض سيساهم في الاطلاع والاستفادة من تجارب الشركات العالمية المشاركة في عرض أهم التقنيات والحلول الذكية التي سيكون لها دور مهم في دعم واستقرار حياة أصحاب الهمم لتكون أكثر مرونة وسهولة معتمدين على ذاتهم دون أية عوائق .

تستعرض الوزارة خلال مشاركتها في معرض أكسبو أصحاب الهمم في جلسة حوارية تجربتها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم من خلال مركز معين للتكنولوجيا المساندة بالإضافة إلى عرضها لمجموعة من الأجهزة المساندة التي يوفرها مركز معين لتمكين أصحاب الهمم في حياتهم اليومية، وتطبيقاتها الذكية كتطبيق تواصل الذي يساعد على بناء طريقة للتواصل مع أطفال التوحد والأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل مع البيئة المحيطة بهم، وزيادة تفاعلهم مع الأشخاص من حولهم وذلك عن طريق استخدام الصور باعتبار أطفال التوحد متعلمين بصريين، لذلك يتم استخدام الصور كونها جاذبة بالنسبة لهم في عملية التواصل، بالإضافة إلى عرض تطبيق قصص أنا وأخي وتطبيق الصنعة والقصص الاجتماعية .

حيث يساعد تطبيق القصص الاجتماعية الموجَه إلى أطفال التوحد وأصحاب الهمم فئة الإعاقة الذهنية إلى تطوير تواصلهم مع البيئة الاجتماعية والأسرية المحيطة عن طريق الصور، ويُمكّن الأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل من قراءة الصور للتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم أمام الآخرين.

ويحتوي تطبيق "أنا وأخي" الذي سيتم عرضه خلال معرض اكسبو أصحاب الهمم على مجموعة من القصص الموجهة لأخوة أصحاب الهمم صغار السن لتوفر لهم معلومات واقعية عن الإعاقة تناسب مرحلتهم العمرية، وبناء اتجاهات إيجابية نحو أصحاب الهمم منذ الصغر، وبناء علاقة تفاعلية بين أصحاب الهمم وإخوتهم وتوعية الأخ بمسؤولياته نحو أخيه من أصحاب الهمم، والتخفيف من الآثار النفسية والإجتماعية للإعاقة على إخوة اصحاب الهمم، وذلك بأسلوك قصصي بسيط ومحبب إلى الأطفال.

أما تطبيق "الصنعة" فيهدف إلى عرض منتجات أصحاب الهمم وفئات مجتمعية أخرى، لترويجها ونشرها في المجتمع، بما يسهم في تسويق هذه المنتجات وإدرار الربح المادي لأصحابها، إضافة إلى تقديم صورة واضحة لقدرات أصحاب الهمم أمام المجتمع كأشخاص قادرين على الإنتاج والعطاء.

كما تستعرض الوزارة في منصتها في اكسبو أصحاب الهمم تطبيق أصل بأمان الذي ينفَذ بالتعاون مع مواصلات الإمارات، ويهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ذكية لنقل ذوي الإعاقة المنقولين بحافلات مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بالدولة وتفعيلاً للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بتوفير خدمات متطورة ومتخصصة لأصحاب الهمم، وتحقيقاً لمعايير جودة خدمات التربية الخاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات ذكية لأصحاب الهمم في مجال النقل.

بالإضافة الى بعض الخدمات الالكترونية مثل التسجيل لبطاقة أصحاب الهمم إلكترونياً دون الحضور إلى مقر الوزارة، وتسهيل تصوير وتحميل المستندات المطلوبة ليتم إيصال الخدمة إلى المتعامل بالبريد السريع أينما كان في إمارات الدولة.

وتعتبر وزارة تنمية المجتمع تواجد مجموعة من مزودي الخدمات التكنولوجية المساندة وأصحاب الهمم تحت سقف واحد تستضيفه إمارة دبي فرصةً لإطلاع المؤسسات والأفراد من أولياء أمور أصحاب الهمم والمراكز المعنية برعاية وتأهيل أصحاب الهمم على أحدث الخدمات والأجهزة الذكية التي تجعل من حياة أصحاب الهمم أكثر سعادةً واستقراراً .