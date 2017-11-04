محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله أحمد الحوسني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عبدالله احمد الحوسني الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في منطقة الفلاح بأبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد ..داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع والد الشهيد وإخوانه وأقاربه ..مؤكداً لهم فخر الوطن بأبنائه الشهداء البررة ..مشيراً سموه إلى أن الكلمات لن تفي وصف صنيعهم وتفانيهم وتضحياتهم الجليلة وإخلاصهم في تلبية نداء الواجب والوطن.

وأضاف سموه أن هؤلاء الأبطال رسخوا في نفوسنا بعداً وطنياً عميقاً نستمد منه العزيمة والقوة والإصرار على مواصلة العطاء والبذل في سبيل الوطن الغالي.

ووصف وقفة ذوي وأسر الشهداء بأنها منهج قائم بذاته في حب الوطن والوفاء له بفخرهم واعتزازهم بتضحيات أبنائهم الذين يقدمون الغالي والنفيس لأجل رفعة الوطن وعزته.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شقيق الشهيد "عمر" ميدانية حصل عليها اليوم بعد أن أصر على اللعب في منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو.

وبارك سموه هذا الإنجاز وثمن هذه العزيمة والإصرار وقال "‏هذا أخو الشهيد ‏أصر أن يلعب ويجيب الميدالية اليوم ..هؤلاء هم عيال زايد ..‏الله يكثر من أمثالك ويعزك".

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه ..الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.