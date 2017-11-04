50 % خفض قيمة المخالفات وبدل حجز المركبات في دبي

اكدت القيادة العامة لشرطة دبي على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات في الإمارة إلى 50% على المخالفات المتراكمة من عام 2016 حتى نهاية العام 2017
اكدت القيادة العامة لشرطة دبي على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات في الإمارة إلى 50% على المخالفات المتراكمة من عام 2016 حتى نهاية العام 2017
اكدت القيادة العامة لشرطة دبي على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات في الإمارة إلى 50% على المخالفات المتراكمة من عام 2016 حتى نهاية العام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قطعت أشواطا متقدمة في بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية بأيدي وطنية نفخر بها وبصناعتنا.
وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية يشارك خلالها في المؤتمر الوطني للشباب "منتدى شباب العالم" الذي سيعقد غدا في شرم الشيخ بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
أكدت بلدية دبي ان عدم رمي أعقاب السجائر في أماكنها المخصصة سيكلف من يرتكبها دفع غرامة قدرها 500 درهم.
احتفل طلابنا المبتعثون في اليابان بيوم العلم على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا بتعريف المجتمع الياباني بدولتنا الحبيبة الإمارات وعلمها، وتفاعل اليابانيون مع الطلاب بطريقة رائعة.
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن إطلاق الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام
وقعت دولة الإمارات والسنغال مذكرة تفاهم بشأن الاعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين حيث شملت إعفاء مواطني الدولة حملة كافة أنواع جوازات السفر الإماراتية مقابل إعفاء مواطني السنغال حملة جوازات السفر الدبلوماسية.
شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، محطات مهمة
تقدم نحو 500 ألف شخص من 22 دولة حول العالم خلال أسبوع واحد فقط، للمشاركة في مبادرة «مليون مبرمج عربي»، المنضوية تحت
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء صندوق
زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المصور خميس مبارك الجنيبي بمنزل العائلة في
أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن القوات المسلحة الإماراتية محط فخرنا