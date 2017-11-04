50 % خفض قيمة المخالفات وبدل حجز المركبات في دبي

المصدر:
  • دبي -البيان الالكتروني
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اكدت القيادة العامة لشرطة دبي  على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات في الإمارة إلى 50% على المخالفات المتراكمة من عام 2016 حتى نهاية العام 2017

 

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