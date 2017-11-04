حاكم الشارقة يبدأ زيارة رسمية الى مصر للمشاركة في " منتدى شباب العالم "

وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية يشارك خلالها في المؤتمر الوطني للشباب "منتدى شباب العالم" الذي سيعقد غدا في شرم الشيخ بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر ان يزور سموه أثناء زيارته عددا من المعاهد الطبية والمراكز الثقافية والتعليمية والجمعيات الأهلية المصرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله أرض مطار القاهرة معالي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان المصري وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وسعادة محمد حسن خلف مدير مؤسسة الشارقة للإعلام وشعبان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية والدكتور لطفي حنفي وكيل المتحف المصري وعدد من ممثلي وزارة الآثار وكبار المسؤولين في المراسم الرئاسية المصرية.

وفور وصوله جمهورية مصر العربية قدم صاحب السمو حاكم الشارقة للمصريين إهداء تمثل في 354 قطعة أثرية تم ضبطها ومصادرتها بجهود رجال الجمارك في مطار الشارقة الدولي وهي مجموعة من القطع الأثرية المصادرة بالغة الأهمية في قيمتها الأثرية والتاريخية تعود للفترة الفرعونية وبعض العصور الإسلامية.

وقام سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بتسليم الجانب المصري الصناديق المحتوية على هذه الآثار التي تنوعت في مادتها فمنها ما هو قد صنع من حجر الديورايت ومنها ما صنع من الحجر الجيري بالإضافة إلى مجموعة من النحاسيات والخشبيات.. كما تتضمن هذه المجموعة ألواحا من الحجر الجيري وعددا من المسلات الحجرية متنوعة الأحجام تحوي رسومات وكتابات هيروغليفية.. بالإضافة إلى تماثيل من الحجر الأسود الديورايت يشبه أحدها تمثال أبو الهول الشهير وتماثيل الأوشابتي "شوابتي" التي تنحت كخدم للميت في عالمه الآخر حسب الاعتقاد السائد في تلك الفترة وتنوعت مادة هذه التماثيل حيث مجموعة منها من القاشاني الأخضر ومجموعة أخرى من الخشب ومجموعة منها من الفخار.

كما تم تقديم مجموعة كبيرة من العيون النحاسية المرصعة بالزجاج ضبطت في مطار الشارقة الدولي ومجموعة أخرى من الأصابع الذهبية وبقايا منسوجات عليها رسومات فرعونية.

أما القطع المصرية الإسلامية فتمثلت بلوحين حجريين وقرص زجاجي عليهم كتابات إسلامية.

وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على أن تتم عملية تسليم تلك القطع الأثرية التاريخية تحت إشرافه الشخصي وبشكل مباشر حيث تسلمها ممثلون عن وزارة الآثار المصرية الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي عند وصول سموه لأرض المطار.