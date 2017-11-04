"طرق دبي" تطلق الجيل الجديد من أرقام المركبات وفئة ثنائية الكود

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن إطلاق الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام المركبات، وكذلك إطلاق فئة جديدة ثنائية الكود (كودين) اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، وسيتم طرح أول باقة من الأرقام المميزة ثنائية الكود ضمن مزاد علني يقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر في فندق ويستن (الحبتور سيتي)، وتتضمن هذه الباقة عشرة أرقام مميزة أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من كود AA، هي 7، 10، 12، 100، 333، 786، 1000، 8888، 77777، 55555، مشيراً إلى أن الأرقام المميزة ثنائية الكود ستتوفر فقط من خلال المزادات العلنية، وستقوم الهيئة وفقاً لخطة معتمدة بطرح هذه الأرقام في المزادات القادمة، وسيتم الإعلان عنها عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.

وقال الطاير إن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار حرص الهيئة على تلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة، لاسيما مع قرب نفاد الأرقام المميزة أحادية الكود.

وأضاف: يتميز التصميم الجديد للوحات المركبات بالوضوح وسهولة القراءة من بعد، ويشتمل على ثلاثة عناصر هي كلمة دبي (العلامة التجارية) والرقم والكود، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم باستبدال لوحات المركبات الخفيفة الحالية باللوحات الجديدة اعتباراً من شهر فبراير 2018، وسيتم الاستبدال بصورة تدريجية وعلى دفعات (حسب كل كود) وفقاً لبرنامج زمني سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة، وسيكون استبدال الأرقام للراغبين في اقتناء لوحة المركبات (العادية) التي تحمل اسم العلامة التجارية لدبي باللون الأسود بسعر يتراوح بين 35 درهم للوحة القصيرة، و50 درهم للوحة الطويلة، أما الراغبين في اقتناء اللوحة التي تحمل اسم العلامة التجارية لدبي الملونة، فسيكون نظير رسم مقداره 400 درهم.