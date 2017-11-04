10 نصائح ذهبية لصحة أفضل ووزن مثالي

أفاد الدكتور أسامة كامل اللّالا، استشاري النشاط البدني والصحة وأخصائي ضبط الوزن، بوجود 10 نصائح ذهبية لتعزيز الصحة وضبط الوزن يمكن اتباعها؛ أبرزها تناول السلطة قبل الغداء والعشاء، وتناول أكبر قدر ممكن من الفاكهة على ألا تقل عن أربع ثمرات يومياً، والاحتراس من الخضراوات النشوية، والتقليل من تناول المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان المصنعة، وتناول المكسرات بكميات محدودة، بحيث لا يزيد على 28 غراماً يومياً، والإكثار من تناول عيش الغراب.

وأوضح ضرورة تناول أربع ثمرات من الفاكهة يومياً، والتي تحتوي على ما يقارب 250 سعراً حرارياً تقريباً، كونها تمنح الاحتياجات اليومية من الفيتامينات وموانع التأكسد وتساعد على ضبط الوزن.

واعتبر أن أفضل حلوى هي الفاكهة الطازجة، أو مزيج من الفاكهة المجمدة الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

وذكر الدكتور أسامة أن التنوع في تناول الخضراوات ليس بهار الحياة فحسب، ولكنه يضفي إسهاماً فريداً على صحتك وشبابك.وأفاد أن البعض يسرف في تناول النشويات كاملة القشرة (الخبز الأسمر والأرز البني والكينوا) معتقدا أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن كمن يعتقد أن زيت الزيتون لا يؤدي الى زيادة الوزن بل عليك الحد من تناول الخضراوات النشوية والحبوب الغنية بالنشويات الى كوب واحد يوميا.وقال إن أفضل صديق حميم لمن يتبع حمية غذائية ويصبو إلى إنقاص وزنه هو تناول كوب كامل من البقوليات يومياً، كما يمكنك زيادة هذه الكمية إن شئت.

وينصح بالحد من تناول المنتجات الحيوانية، ولا سيما تلك التي تتغذى على الأعلاف الصناعية والمضاف إليها الهرمونات التي تساعد على سرعة اكتساب الوزن، ويفضل تناول الأسماك المطبوخة بشكل صحي (السلق أو الشوي) بمعدل مرتين إلى ثلاث في الأسبوع وتناول البيض العضوي.

وأكد على أهمية تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان والمكسرات النيئة يومياً، وخاصة أنها تمد الجسم بدهون الأوميغا 3 التي يصعب إيجادها، وكما أشارت الدراسات بأن الأوميغا 3 تحمي من أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني.