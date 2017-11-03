بالفيديو فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد 2

نقدم لكم جانبا من فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 الذي تنظمه القوات المسلحة الإماراتية على كورنيش الخان في الشارقة.
ويجسد العرض الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.
بدء عروض #حصن_الاتحاد في #الشارقة pic.twitter.com/ueDCGa9gyd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
أرواح تبذل وعيون تسهر .. لتنام قرير العين يا وطن..العرض العسكري للقوات المسلحة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
خلال فعاليات #حصن_الاتحاد2 على كورنيش الخان في الشارقة pic.twitter.com/iWmY3CqZnb
لوحة فنية متقنة لعلم #الإمارات زين بها الطيران الحربي الإماراتي سماء #الشارقة ضمن عروض #حصن_الاتحاد #حصن_الاتحاد2 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/78Y7vpNcI3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
عروض مبهرة خلال فعاليات #حصن_الاتحاد2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4WVzTAoPHQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
عروض #حصن_الاتحاد2 في الشارقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/THijMUyajU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
لحظة تعرض موكب شخصيات مهمة لكمين بآليات مفخخة ضمن سيناريو عرض #حصن_الاتحاد2 في الشارقة#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/Je3VIglLcG pic.twitter.com/1A3RcQ8Zf0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
قوارب مطاطية تنفذ اقتحاماً برياً مبدئياً من قبل عناصر الفرسان وعناصر العمليات الخاصة ضمن سيناريو عرض #حصن_الاتحاد2https://t.co/Je3VIglLcG pic.twitter.com/wP8lzSyvBO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017
اختتام العرض بتقديم فريق فرسان الإمارات استعراضات جوية في سماء الحدث#حصن_الاتحاد2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zmn4nPcY8v— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2017