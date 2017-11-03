بالفيديو فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد 2

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نقدم لكم جانبا من فعاليات العرض العسكري حصن الاتحاد2 الذي تنظمه القوات المسلحة الإماراتية على كورنيش الخان في الشارقة.

ويجسد العرض الشجاعة والتفاني والمهنية العالية، التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة.

 

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