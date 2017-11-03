معهد التسامح الدولي وجائزة محمد بن راشد للتسامح يحتفلان بيوم العلم

احتفل المعهد الدولي للتسامح وجائزة محمد بن راشد ال مكتوم للتسامح ، بفعالية "يوم العلم"، تجاوباً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة كتعبير عن شموخ علم دولة الإمارات ورفعته في هذه المناسبة الغالية التي اقيمت بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ..

بدأ الحفل برفع سارية العلم في الساحة الخارجية للمبنى بحضور الدكتور حمد الشيخ احمد الشيباني العضو المنتدب لمعهد التسامح والعميد احمد خلفان المنصوري - امين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح ومازن حايك - عضو مجلس أمناء المعهد وسلطان بطي بن مجرن عضو مجلس أمناء المعهد والدكتور عمر المثنى - المدير التنفيذي لقطاع التراخيص بهيئة تنمية المجتمع وعدد من المدراء التنفيذيين والعاملين في المعهد وأطفال من جنسيات مختلفة بالإضافة لعزف موسيقى السلام وتأدية قسم الولاء وترديده من قبل المشاركين في الحفل..

وازدان " المعهد بعلم الإمارات خفاقاً على مبناه في تظاهرة وطنية تؤكد الولاء والانتماء الخالص لدولة الإمارات وقيادتها مجددين فى هذه الذكرى الوطنية الغالية الولاء والوفاء لرجل الوفاء قائد المسيرة رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ، سائلين - الله تعالى - أن يحفظ الإمارات ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار..

وأكد المشاركون في المناسبة الوطنية أن الاحتفال بالعلم هو احتفال بالعزة والفخر وما وصلت إليه بلادنا من مكانة دولية رفيعة في ظل قيادتنا الحكيمة، كما أنها مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه أهالي جزيرة أبوموسى للوطن ولقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.