«طرق دبي» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين والإعلاميين

كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركاءها الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية، كما احتفت بأفضل 50 سائقاًُ متميزاً من مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز ضمن جائزة التميز لمركبات الأجرة، وكذلك تكريم أكثر مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المواصلات العامة، وتقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود الهيئة خلال مسيرتها.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم فندق رويال ميراج، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، واللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعبد الله الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وأحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وعدد من كبار المسؤولين من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والإعلامية.

وتقدم مطر الطاير في مستهل كلمته بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهه ورعايته ودعمه اللامحدود لخطط ومشاريع الهيئة.

كما توجه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، على متابعتهم المستمرة لسير العمل في الهيئة.

وأكد أن وضوح الرؤية والرعاية والدعم المتواصل الذي حظيت به الهيئة من القيادة الرشيدة، كانت خلف الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة، وأهمها مشروعا مترو دبي وترام دبي ومشروع قناة دبي المائية، ومشاريع الطرق، إضافة إلى رفد أسطول حافلات المواصلات بحافلات بمواصفات عالمية، وتطوير منظومة وسائل النقل البحري بإضافة الفيري والباص المائي والتاكسي المائي وزيادة عدد العبرات التقليدية.

وأعرب الطاير عن شكره وتقديره العميق للشركاء الاستراتيجيين لهيئة الطرق والمواصلات على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة طوال مسيرتها، الأمر الذي دعم الهيئة ودفع بها لتكون واحدة من أكثر الهيئات تقدماً وتميزاً ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويات الإقليمية والعالمية، كما ساهمت هذه الشراكات في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في جودة الطرق على مستوى العالم في السنوات الـ 4 الماضية.

وأشاد بتعاون شرطة دبي مع الهيئة في التغلب على أهم التحديات التي تواجه إمارة دبي المرتبطة بالسلامة والحركة المرورية، والتي توجت مؤخراً باعتماد الإطار العام لاستراتيجية السلامة المرورية، وكذلك دعم بلدية دبي في الإسراع بتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع البنية التحتية للطرق والنقل، وسرعة إصدار تراخيص بناء المنشآت الخاصة بالهيئة، مؤكداً عزم الهيئة على نقل هذه الشراكة إلى آفاق أوسع من التواصل والتنسيق لنساهم جميعاً في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة.

وأشاد المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالدور البارز الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في اطلاع الجمهور بالمشاريع والبرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، وقال «نحن نتابع باهتمام كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن هيئة الطرق والمواصلات، ونقوم برصد كل ما ينشر عن الهيئة من أخبار وآراء وتعليقات، وتحديداً تلك التي تتعلق بملاحظات أفراد المجتمع، ونقوم بدراستها وتحليلها والاستفادة منها، لأننا هيئة وجدت لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

واشتمل الحفل على عرض فيلم عن مسيرة إنجازات الهيئة، ولوحة استعراضية تجسّد الحياة اليومية لتنقل السكان بوسائل النقل الجماعي، بعد ذلك كرم مطر الطاير الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية، وكرم كذلك أكثر 3 من مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وحصل كل فائز على مبلغ 50 ألف درهم، إضافة للفائزين في مسابقة فعاليات يوم المواصلات العامة.