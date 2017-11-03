مستشفيات مبادرات رئيس الدولة ترفع راية العز

رفعت الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التابعة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، علم دولة الإمارات العربية المتحدة بمقراتها في كل من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ومدينة خليفة الطبية في عجمان، ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين.

وجاء ذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الحملة الوطنية والشعبية، احتفالاً بـ «يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة.

رأس الخيمة

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إن مشاركتنا اليوم في رفع العلم والاصطفاف حوله، تعد مناسبة لتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل، ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نوراً ودفئاً وتقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ولا المستحيل، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة، يعد واجباً وطنياً، يكفل رفع المسؤولية والعطاء بين أبناء الوطن.

وأكد أهمية الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ صورة الإمارات الناصعة، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن، وتعبر عن ما يكونه أبناء الإمارات من حب ووفاء للعلم والوطن.

عجمان

وأكد صالح حمد الجنيبي مدير الاتصال الحكومي في مدينة خليفة الطبية في عجمان، أهمية الحرص على إعلاء علم دولة الإمارات في جميع المحافل، لافتاً إلى أن العلم يذكر أبناء الإمارات بالقادة المؤسسين، الذين بذلوا الغالي والنفيس لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية ورمزاً للوحدة والعزيمة.

وأضاف أن مشاركتنا في رفع العلم في هذا اليوم، هو واجب وطني، ويعكس اعتزازنا جميعاً بالقيادة الحكيمة والفخر والاعتزاز بعلم الإمارات العزيز على قلوبنا جميعاً، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد مشاعر الوحدة والولاء بين أبناء الإمارات، وتعمل على تعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن.

أم القيوين

وعبرت الشيخة بدور المعلا مديرة العلاقات الحكومية في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، عن سعادتها وجميع العاملين في المستشفى، بإطلاق هذه الحملة، التي تزامنت مع مناسبة غالية على قلوب الجميع، وهي ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وقالت إن اعتماد يوم العلم مناسبة وطنية سنوية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم، الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر، إنما يعبّر عن الولاء والاعتزاز للقيادة الرشيدة، وما حققته من إنجازات يلمسها كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، وفي المجالات كافة.

وأكدت أن الدولة تواصل الآن بخطى واثقة، تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، التي تستهدف إعلاء شأن الدولة، ومنحها موقعها الذي تستحقه بين الأمم والشعوب على المستويين الإقليمي والدولي.