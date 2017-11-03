عبد الله النعيمي: يوم العلَم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة

شاركت وزارة تطوير البنية التحتية في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلَم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وهو ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وقد قام معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يرافقه الوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات بالوزارة والموظفون برفع علم الدولة عالياً خفاقاً على سارية ديوان الوزارة بدبي، كما تم رفع العلم على مختلف مكاتب الوزارة ومشاريعها . وأكد معاليه أن احتفالات الدولة بيوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها.