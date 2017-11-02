لبنى القاسمي ترفع علم الدولة في احتفالات جامعة زايد

احتفلت جامعة زايد في فرعها بأبوظبي بمناسبة يوم العَلم، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقا أمام المباني الحكومية الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة.

وقامت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي برفع علم الدولة في الساحة الخارجية لحرم جامعة زايد في أبو ظبي، وسط جمع حاشد لأسرة الجامعة ضم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، فيما كانت موسيقى النشيد الوطني الإماراتي تتعالى في أرجاء المكان.

وتقدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد بأسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله – ولحكام وشعب الامارات بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئاسة دولة الإمارات، معتبرة أنه يوم فخر واعتزاز وفرحة للإمارات التي يتوحد كل من فيها تحت علم الدولة الخفاق.



وجددت، باسم جامعة زايد، عهد الولاء والانتماء للقيادة والوطن، والعمل الجاد والمستمر لرفعة بلادنا الغالية وحماية كافة انجازاتها وتعزيز خططتها التنمو

وقالت إن الامارات أضحت بلد الإنجازات والنجاحات بفضل قيادة حكيمة رشيدة آمنت بالإنسان وبقدراته.

وفي حرم الجامعة بدبي، قام الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة برفع العلم في الساحة الخارجية لحرم الجامعة بدبي، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من الطلبة.

وقال بهذه المناسبة "إننا نبارك لدولتنا وشعبنا ما تنعم به تحت العلم من عز ونهضة ورخاء وازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة التي تواصل المسيرة المباركة على نهج القادة المؤسسين، لكي تكون الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول، وتبقى في صدارة سباق التنافسية دائماً وباتجاه الرقم "واحد" في مختلف المجالات.. مؤكداً أن كل الإنجازات الفريدة التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها ورعايتها الكريمة لهم.

من جانبها قالت الطالبة منال عوض- رئيسة المجلس الطلابي بالجامعة:" إنها لحظات فرح واعتزاز أن نشارك في احتفالية يوم العلم، فهذا يوم تاريخي نستذكر من خلاله أحداثاً مهمة صنعت مجد الاتحاد ونهضة الدولة، ومن الطبيعي لنا ونحن جيل المستقبل أن نفخر بما أنجزه قادتنا لتحقيق هذا المجد".

هذا، وشارك في الاحتفالية أيضاً أطفال مركز تعليم الطفولة المبكرة، الذين رددوا النشيد الوطني ابتهاجاً بالمناسبة وتعبيراً عن انتمائهم للوطن الحبيب وما تعلموه في طفولتهم المبكرة من احترام العلم والنشيد الوطني.

ويعد علم دولة الإمارات رمزاً وطنياً، والراية المعبرة عن استقلال الدولة وسيادتها، وهو سفيرها في كل مكان وزمان. كما يحظى باحترام جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، لما يحمله من معاني الانتماء والمواطنة.