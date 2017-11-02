هزاع بن زايد: يوم العلم يجسد معاني العزة والفخر والهوية والانتماء

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن النموذج الوحدوي الناجح لدولة الإمارات يعدّ من الأسباب الرئيسة لنجاح المسيرة التنموية والتقدم الكبير الذي شهدته وتشهده الدولة.

وأضاف سموه بمناسبة يوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم إننا في هذا اليوم المبارك كما في كل يوم نقف جميعاً إجلالاً وإكباراً أمام كلّ ما يمثله هذا العلم من معاني العزة والفخر والهوية الوطنية والانتماء مستذكرين بكل اعتزاز تاريخنا المضيء وتضحيات الآباء والأجداد لنصل إلى المرحلة التي وصلنا إليها من تطور وازدهار ولنعلن مجدداً وقوفنا متحدين وراء القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه أن يوم العلم هو واحد من المناسبات الوطنية المهمة التي ينقل من خلالها الآباء للأبناء القيم السامية التي يجسدها العلم وتتجدد من خلالها مشاعر الولاء والانتماء لوطن نتشارك جميعاً خيراته بقدر ما نسهم معاً في رفع رايته والعمل على صونه وحفظ مكتسباته ولابدّ في هذه المناسبة من التوقف عند تضحيات شهدائنا البواسل الذين سطروا بدمائهم الغالية أعظم ملاحم الولاء والإيثار لينعم وطننا بالأمن والأمان وليواصل مسيرته نحو ذرى المجد والتفوق والريادة.

وتابع سموه أن صون العلم وتجسيد ما ينطوي عليه من قيم عظيمة هو واجب ينهض به كل إماراتي وإماراتية فمن ميادين العلم إلى ساحات العمل يثبت الإماراتيون مدى تعلقهم برمز وحدتهم وعنوان كرامتهم فيسعون إلى رفعه عالياً خفاقاً في جميع المحافل والمناسبات وها نحن اليوم نرى الشباب ينخرطون أكثر فأكثر في عملية البناء والتنمية ويقودون بروح المسؤولية الوطنية العالية المبادرات المبتكرة والخلاقة التي سيكون لها أعمق الأثر في مستقبل الأجيال القادمة.