"طرق دبي" تحتفي بيوم العَلَم عبر كرنفال القناة المائية

شاركت هيئة الطرق والمواصلات اليوم الخميس الثاني من نوفمبر، في احتفالات الدولة بيوم العَلَم، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في عام 2012.

وقام مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيسي للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة. معبراً عن سعادته واعتزازه وفخره بهذا اليوم، الذي يترجم صلابة التلاحم التي يعيشها أبناء وبنات الوطن نحو معاني الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة، التي أرست مكونات الدولة العصرية، إذ باتت رايةً خفّاقة لكل إماراتي وإماراتية، ومضرباً للأمثال بين الأمم في البناء والوحدة والتطوير وارتباط شعب مُحب لقيادته.

وقال : إن الثالث من نوفمبر من كل عام سيظل يوماً شامخاً في حياتنا، رسمه على جباهنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي علّمنا كيف نكون شعباً صلباً مرتبط بقياداته لدولة أشاعت الحب والسلام في قلوبنا، ونحن على عهد الولاء لعلم الدولة الذي يمثل رمز عزتنا وشموخنا لوطن أخذ مكانه باقتدار بين الأمم المتحضرة، وإن يوم العَلَم هو هويتنا التي تظلل أفئدتنا بالانتماء لبلادنا التي منحتنا الكثير من الأمن والأمان والسعادة والنهضة الشاملة، وسوف نظل سائرين على درب الاتحاد الذي تأسس بقيادة المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراهما)، حتى أصبح متسعاً للجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين، تحت قيادة خير خلف لخير سلف؛ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

أيقونة المشاريع

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن الفعاليات تضمنت هذا العام إشراك قناة دبي المائية في هذه الاحتفالية الوطنية بوصفها أيقونة مشاريع دبي البديعة في الفترة الأخيرة، حيث تم تزيين القناة بأعلام الدولة، وإنارة أحد جسورها بأضواء تشكل ألوان العلم الأربعة، مع تنظيم مسيرة مائية بالقناة تتضمن تزيين 8 عبرات، وثلاثة مراكب من فيري دبي بعلم الدولة، وكذلك تزيين المبنى الرئيسي للهيئة، إضافة إلى 46 مركبة أجرة المخصصة للمسافرين عبر مطار دبي، والذين سوف يستمر تزيينهم حتى احتفالات اليوم الوطني الـ 46 في شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت: إن فعاليات "يوم العلم" اشتملت أيضاً على عرض فيلم يعكس حرص موظفي الهيئة على مشاركتهم في هذه المناسبة الغالية، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، فضلا عن توزيع 5 آلاف كتيب على محطات الحافلات، ومطار دبي، ومحطات المترو، لتوعية الجمهور بكيفية استخدام علم الإمارات في هذه الاحتفالية، بوصفه رمزاً يمثل دولتنا، مما يستلزم التوعية بمراعاة السلوكيات الراقية والحضارية حين الاحتفاء أو التعبير به عن فرحة وطن.