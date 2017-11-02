مواطنة تحتفل بيوم العلم على طريقتها الخاصة

احتفلت مواطنة إماراتية ( فاطمة آل علي ) من منطقة الظيت الشمالي بيوم العلم الإماراتي بطريقتها الخاصة والتي تجيدها وتعبر من خلالها عن حب الوطن.

فهي قد نذرت أن تخرج من بيتها مشيا على الأقدام رافعة علم الإمارات، لتصل إلى مقر الحاكم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وتقدم له ميثاق وعدها بتجديد ولاء العهد والطاعة وتثمين جهود القيادة برفعة شعب الإمارات.

وتصادف أثناء مسيرتها مرور حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد التي ثمنت مبادرتها ووشحتها بعلم الإمارات تكريما لها لتحقيق غايتها.

وأمنت لها التجهيزات اللازمة لضمان سلامتها. لافته إلى أهمية تكريم هذه المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها التي تجسد حب الوطن وبخاصة تلك التي تعكس بطريقة غير مباشرة ومبتكرة هذه الروح الوطنية للجيل الجديد.

بدورها، أكدت المواطنة فاطمة آل علي بأن هذه المبادرة تحد لها لتحقيق منهجية الإمارات في ترسيخ الولاء من ناحية الهوية الوطنية والحس الأخلاقي والسعادة وتحقيق الصحة البدنية، وشارات إلى انها أرادت أن تترك انطباعا مختلفا للاحتفال بهذا اليوم.