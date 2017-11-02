قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام يرفع علم الدولة شامخاً

احتفل قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام بمناسبة يوم العلم استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بيوم العلم كمناسبة وطنية سنوية لترسيخ الولاء والانتماء للدولة.

ورفع قطاع النشر بحضور أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، والأستاذة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول في صحيفة البيان، علم الدولة شامخاً للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية الكبيرة.