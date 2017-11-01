تنمية المجتمع توقَع مذكرة تفاهم مع شركة "كريم نتوركس" العالمية

وقّعت وزارة تنمية المجتمع اتفاقية شراكة مع شركة "كريم نتوركس" العالمية، والمعنية بخدمات النقل والمواصلات، بهدف تقديم باقة من الخدمات التي تسهم في دعم أصحاب الهمم لممارسة حياتهم اليومية، وتوفير خدمات جديدة ومبتكرة لهم ضمن ذات الإطار، وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار الخدمات والتسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم في الدولة ضمن امتيازات بطاقة أصحاب الهمم التي تصدرها الوزارة.

وحول هذا الشأن قالت سعادة سناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع"تأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع خطة الوزارة في تفعيل الشراكة بينها وجميع القطاعات في مختلف المجالات لخدمة أصحاب الهمم، وبما يدعم مسيرة التنمية والتقدم، ويحقق التلاحم والتماسك المجتمعي.

وتحرص الوزارة إلى نشر وترسيخ مفاهيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية نحو هذه الشريحة المجتمعية الهامة بين مختلف الجهات. ومن ضمن الخدمات التي ستقدمها شركة كريم نتوركس خصم بنسبة 20% لحاملي بطاقة اصحاب الهمم في الدولة على خدمات التوصيل السريعة مع سائق خاص في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والعين ورأس الخيمة.

وفي هذا الإطار أعربت الوزارة عن ترحيبها وتعاونها مع كافة الجهات والمؤسسات في شتى المجالات لعقد شراكات ومذكرات تفاهم، من شأنها دعم فئة أصحاب الهمم ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ، وكذلك تمكين دور الجهات في مجال المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع، مؤكدة أن التكامل المجتمعي وتوطيد علاقات التعاون بين القطاعات المختلفة له دور فاعل في نهضة المجتمع وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع .

وتعكف وزارة تنمية المجتمع على التعاون مع شركة "كريم نتوركس" العالمية خلال المرحلة القادمة من أجل تدريب السائقين في الشركة على آليات التعامل مع المستفيدين من خدمات التوصيل من أصحاب الهمم لضمان النقل الآمن والميسر والسهل لهم، بما يحقق لهم السعادة .

من جهته أفاد المدير العام لمنطقة الخليج ونائب رئيس قسم تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية في كريم باسل النحلاوي بأن الشراكة مع وزارة تنمية المجتمع تتماشى مع مهمة الشركة التي تهدف إلى تسهيل وتحسين حياة الناس. وأضاف بأن شركة كريم تأسست في دولة الإمارات وتفتخر بكونها شركة محلية، وبأنها تدرك أهمية العمل والتعاون مع الوزارة ليس لفهم حاجات المجتمع المحلي وايجاد الحلول فحسب، ولكن للمساعدة في التأثير إيجابياً على المجتمع وضمان السعادة والأمان لجميع المواطنين.

وتُعد "شركة كريم" من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي، حيث تختص بتقديم خدمات توصيل سريعة ومريحة مع سائق خاص في مختلف مدن المنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، وتتميز خدمات الشركة بالمرونة والراحة والأمان، وتدير الشركة مكاتب لها في ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.