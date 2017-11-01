الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في نيويورك

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث الدهس الإرهابي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجراح.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن إستنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي .. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأمريكية في مواجهة العنف والتطرف .. مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي وأهل وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين .





