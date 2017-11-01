قنصلية الدولة في نيويورك تحذر المواطنين المتواجدين في منهاتن

دعت القنصلية العامة للدولة لدى الولايات المتحد الامريكية في مدينة نيويورك الإماراتيين المتواجدين في منهاتن ، الى اخذ الحيطة والحذر من التواجد في Chambers & West Streets.

كما دعت المواطنين في حالات الطوارئ الاتصال على الرقم :911 او 2575-630-646 ، وشددت على المواطنين البقاء منتبهين على متابعة اخبار حادثة منهاتن.

الإماراتيين المتواجدين في منهاتن ، يرجى اخذ الحيطة من التواجد في Chambers & West Streets للطوارئ يرجى الاتصال:911 او 2575-630-646 @MOFAUAE — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) October 31, 2017