مواطنة تنجب 4 توائم بمستشفى الرحبة

رزقت مواطنة (أ.م) بأربعة توائم (ولد وثلاثة بنات) في مستشفى الرحبة ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".وأكد الأطباء أن جميع الأبناء يتمتعون بصحة جيدة.

وأفادت أخصائية أمراض النساء والولادة الدكتورة الهام عبد الله أحمد أن الولادة تمت من خلال عملية قيصرية ناجحة في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل من دون أي مضاعفات شارك فيها طاقم طبي متخصص، فيما شارك أيضا طبيب استشاري حديثي الولادة والخدج متابعة المواليد منذ اللحظة الأولى، وكانت أوزان المواليد بين 700 إلى 800 جراما.



وقال الدكتور جنيد رئيس قسم وحدة العناية بالأطفال حديثي الولادة والخدج إن وجود وحدة متطورة للطب الجنيني وقسم متكامل للعناية بالأطفال حديثي الولادة والخدج يضم 28 سريرا في المستشفى يلعب دورا مهما في استقبال الحالات الصعبة والتعامل معها وتحقيق نسب نجاح عالية. وأشار إلى أن قسم رعاية الأطفال الخدج بمستشفى الرحبة استقبل خلال عامي 2016 و 2017 نحو 922 طفلاً بحاجة لعناية مكثفة داخل المستشفى، ونوه بأن هناك عدة أسباب تستدعي نقل الأطفال لقسم رعاية الخدج منها الولادة المبكرة، ضيق التنفس، نقص مستوى السكر في الدم، وغيرها.



وعبر محمد مبخوت صالح البريكي والد التوائم عن سعادته وأشاد بالرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة التي قدمها فريق عمل مستشفى الرحبة من أطباء النساء والتوليد وأمراض النساء والتخدير وأطباء حديثي الولادة والخدج والكادر التمريضي. قائلا "إنه اختار لهم أسماء : شمة، ومريم ومهرة وعلى.

وأعربت والدة التوائم الأربعة عن فرحتها وسعادتها بولادتهم قائلة : "الحمد لله سعادتي لا توصف، وأعجز عن شكر الكادر الطبي بما قدمه لي من اهتمام وعناية ومتابعة منذ بداية الحمل وحتى الولادة".