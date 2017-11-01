سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار عالم في كتابي.

ويشارك في فعاليات الدورة 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، 1650 دار نشر من 60 دولة تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، واستضافة 393 كاتباً ومثقفاً، من 48 دولة، يحيون أكثر من 2600 فعالية، تتواصل على مدى أحد عشر يوماً.

وقال سموه في كلمته "نحن أمام تيار ظلامي يريد بنا أن نكون" لاشيء" والمتتبع للأحداث يرى أن هناك أياد خفية تلعب بعقول بعض من أبنائنا.

مضيفاً " اقولها صراحة، مواجهة الظلام يكون بالنور، والنور هو الكلمة الصادقة، والعلم النير، والثقافة التي تستطيع أن تملأ العقول الخاوية".