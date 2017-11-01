عبد الله النعيمي لـ البيان: 12.8 مليار درهم تكلفة 76 مشروعا للخطة الخمسية 2021

كشف معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، في تصريح خاص للبيان، على هامش المنتدى عن اعتماد وزارة تطوير البنية التحتية 76 مشروعا للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية والصيانة والاضافات، ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للخطة الخمسية المقبلة 2021، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار و850 مليون درهم.

وتفصيلا أكد معاليه أن قيمة مشاريع الطرق المعتمدة للخطة الخمسية المقبلة 2021، تبلغ 4 مليارات و700 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة اعمال الصيانة للمباني الحكومية وأضافاتها، وكذلك صيانة واضافات الطرق، إضافة إلى دراسات مشاريع المباني والطرق 4 مليارات و400 مليون درهم تقريبا، في حين تصل قيمة مشاريع المباني الحكومية للوزارات الاتحادية 3 مليارات و750 مليون درهم.

وفيما يتعلق بمشاريع التنفيذ والصيانة المنجزة خلال الخمسة سنوات الماضية، والاخرى قيد التنفيذ في الوقت الحالي ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة فإن تكلفتها تصل إلى 7 مليارات درهم تقريبا، بينما بلغت قيمة الطرق المنجزة خلال الفترة ذاتها، والاخرى قيد التنفيذ حاليا 4 مليارات و500 مليون درهم.