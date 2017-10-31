محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء إيطاليا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل مساء البيوم معالي باولو جينتيلوني رئيس وزراء إيطاليا والوفد المرافق .

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالضيف معربا سموه عن ارتياحه للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا على مختلف الصعد.

واعتبر سموه تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين يعزز فرص التعاون وتبادل وجهات النظر والأفكار البناءة التي تسهم في إيجاد وفتح قنوات جديدة لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري والسياحي وغيرها.

من جهته أشاد رئيس الوزراء الايطالي بالزخم الجيد الذي تشهده علاقات بلاده مع دولة الإمارات والتي تتطور يوما بعد يوم مؤكدا رغبة حكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات.

وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا ناهز ثمانية مليارات درهم وأن عدد الرحلات الجوية بين البلدين وصلت الى سبع وسبعين رحلة اسبوعيا ما يعكس حجم التواصل وكثافته بين الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن عدد أبناء الجالية الايطالية في الدولة بلغ قرابة ثلاثة عشر ألف ايطالي يعملون و يعيشون بأمن وأمان واستقرار شاكرا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما تلقاه الجالية الإيطالية من رعاية .. معربا عن أمله في أن تتضاعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.

وأكد رئيس الوزراء الضيف أهمية دبي " إكسبو 2020 " بالنسبة لبلاده على صعيد فتح أسواق ومجالات جديدة للصناعات الايطالية والشركات التي ستشارك بقوة في هذا الحدث الثقافي التجاري والاقتصادي العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس وزراء ايطاليا القضايا الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز فرص السلام الإقليمي والعالمي بعد اجتثاث آفة الإرهاب والتطرف من على وجه الأرض.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا.

