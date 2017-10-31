"طرق دبي" تطلق الدورة الثامنة ليوم المواصلات العامة

تطلق هيئة الطرق والمواصلات غداً الأربعاء الدورة الثامنة لمبادرة (يوم المواصلات العامة) التي تصادف الأول من نوفمبر من كل عام، وتتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيس الهيئة.

وبهذه المناسبة أعلنت الهيئة عن تركيب 10 مظلات مكيفة لمستخدمي الحافلات في منطقة دبي الأكاديمية، يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تركيب 400 مظلة مكيفة في مختلف مناطق إمارة دبي، وسيتم البدء بالتنفيذ في مطلع عام 2018.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن مبادرة يوم المواصلات العامة نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث ساهمت في تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة، والترويج لمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل.

فعاليات متنوعة

وقال: تتميز الدورة الثامنة لمبادرة (يوم المواصلات العامة) بمشاركة واسعة من الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات القطاع الخاص، كما تنظم الهيئة فعاليات نوعية تنسجم مع مبادرة (تحدي دبي للياقة البدنية)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنقسم فعاليات يوم المواصلات العامة لثلاث فئات هي فئة الأكثر استخداماً للمواصلات العامة عبر بطاقة نول خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر ، وفئة سباق المواصلات العامة والذي يقام في الأول من نوفمبر، وتكون المشاركة فيه مفتوحة للجميع حيث يتم تقسيم المشاركين لفرق تتحرك عبر عدد من محطات المترو والترام والحافلات العامة ومحطات النقل البحري ويتوجب على المشاركين أداء بعض التمارين الرياضية عند وصولهم لكل محطة، والفئة الثالثة هي مسابقة العدّاء الذهبي، وهي عبارة عن فعالية تتم عبر متابعة صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، معرفة أماكن تواجد العدّاء الذهبي الذي يزور ثلاث محطات تابعة للهيئة يومياً خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

وأكد الطاير أن المنظومة المتكاملة لوسائل النقل الجماعي في دبي التي تضم مترو وترام دبي والحافلات ووسائل النقل البحري، باتت تشكل عنصراً رئيساً في حركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، حيث ارتفع عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 163 مليوناً عام 2006 إلى 544 مليوناً عام 2016، ونتيجة لذلك زادت نسبة مساهمة وسائل المواصلات في حركة تنقل السكان من 6% في عام 2006 إلى 16% في عام 2016، وتسعى الهيئة لرفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020.

وأضاف: نقل مترو دبي وحتى منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر عام 2009، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أكثر من مليار و28 مليون راكب، بواقع 689 مليون راكب للخط الأحمر، و339 مليون راكب للخط الأخضر، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2016، أكثر من مليار و300 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري خلال الفترة ذاتها قرابة 178 مليون راكب.

مشاريع مستقبلية

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن هيئة الطرق والمواصلات مستمرة في مساعيها الرامية لجعل نظام النقل الجماعي الخيار الأول والمفضل لدى السكان من مواطنين ومقيمين وزوار في تنقلهم اليومي سواء للذهاب للعمل أو لقضاء أوقات للتنزه، حيث تتضمن الخطة المستقبلية تطوير البنية التحتية منظومة النقل الجماعي وتحسين كفاءة نظام المواصلات العامة، والتوسع في تقديم الخدمات الذكية للجمهور، وأنه من أهم مشاريع النقل الجماعي التي سيتم تنفيذها في السنوات الخمس القادمة مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة "نخيل هاربر أند تاور" إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، وكذلك شراء 50 قطارا، منها 15 قطارا لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطارا لتطوير مستوى الخدمة لمترو دبي ومواكبة النمو المستمر في عدد ركاب المترو دبي، كما تخطط الهيئة أيضا التوسيع في شبكة الحافلات من خلال تغطية 16 منطقة جديدة وتحسين الخدمات في 19 منطقة بحلول عام 2020، إلى جانب تطوير منظومة النقل البحري التي ستشهد نمواً كبيراً مع اكتمال تنفيذ المرافق العمرانية على ضفتي قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بالخليج العربي.